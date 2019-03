Difesa UE, Merkel: Ok a una portaerei europea

Roma, 11 mar. – La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato oggi di vedere di buon occhio l’idea di una futura portaerei europea lanciata, nell’ambito del dibattito sull’Europa, dalla delfina e leader dei conservatori tedeschi Annegret Kramp-Karrenbauer.

“Ritengo giusto da parte europea di poter disporre di un tale equipaggiamento”, ha affermato Angela Merkel in una conferenza stampa in un momento in cui l’Ue si interroga su una Europa della Difesa. La cancelliera ha tuttavia rilevato che “altre cose” erano prioritarie.