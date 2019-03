12 ore di botte e sevizie alla compagna, egiziano denunciato

Sesto San Giovanni – “Tu mi tradisci”: sequestra la compagna, la pesta a sangue e cerca di strangolarla. Ha passato quasi dodici ore in ostaggio nel suo appartamento, presa a botte e a bottigliate dal compagno accecato dalla gelosia. Quello stesso compagno che già per due volte nell’ultimo mese l’aveva picchiata e che lei aveva sempre perdonato. Almeno fino a domenica. È stata una notte horror quella tra sabato e domenica per una donna 30enne di Triuggio, in Brianza, che si è trovata a fare i conti con la furia del suo uomo, un egiziano di trentacinque anni residente a Sesto San Giovanni. Tutto è iniziato quando il 35enne ha atteso la compagna fuori dal luogo di lavoro, convinto di trovarla in compagnia del suo amante e di dimostrare così che aveva ragione a credere che lei lo avesse tradito.

Botte e dita sui cavi elettrici – – La donna, che invece era uscita da sola al termine del proprio turno, è salita sulla vettura del 35enne e insieme si sono diretti proprio in Brianza, nell’appartamento da poco acquistato dalla vittima. Qui è iniziato l’incubo: l’uomo ha cominciato a insultare pesantemente la donna e a picchiarla. In pochi istanti il 35enne ha perso il controllo e l’ha costretta a toccare alcuni fili elettrici scoperti collegati alla corrente fino ad arrivare a provare a strangolarla con un cavo elettrico. E poi ancora botte, lividi e bottigliate su tutto il corpo fino al mattino.