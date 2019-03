Migranti, Terni: bando da 9 milioni di euro per 600 posti

Oltre 9 milioni di euro per un fabbisogno “teorico” di 600 posti: pubblicato dalla prefettura di Terni un nuovo bando di gara europea per “l’affidamento del servizio finalizzato a garantire le misure di accoglienza in favore dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale”.

“La procedura – è spiegato nel disciplinare di gara – ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative messe a disposizione dal concorrente, aventi capacità ricettiva massima di 50 posti complessivi e con organizzazione dei servizi secondo modalità in rete”. “L’importo complessivo dell’accordo quadro – in base al fabbisogno teorico di 600 posti destinati all’accoglienza – viene stimato in 7.884.000 euro” per la gestione delle unità abitative. “Tale importo deriva dal prezzo a base di gara pro capite pro die, moltiplicato per il numero dei posti” ipotizzati “e per la durata di due anni”.