Lezioni di yoga per i migranti, Salvini: “Eh sì, sono queste le priorità”

È con un sarcastico post sui propri canali social che Matteo Salvini ha criticato il progetto “Yoga for Refugees” della Regione Piemonte. “Il Pd in Piemonte offre lezioni di yoga agli immigrati ‘colpiti’ dal decreto sicurezza. Ed sì, queste sono le priorità“: così il vicepremier leghista ha commentato l’iniziativa, condividendone la notizia diffusa tramite un articolo di Repubblica Torino. Lezioni di yoga gratis a migranti che non hanno diritto al permesso di soggiorno

In pochi minuti, il post è stato commentato da centinaia di persone che hanno espresso il proprio sostegno al ministro dell’Interno. “Ecco, ora abbiamo toccato proprio il fondo. Solo qui in Italia queste cose”, ha scritto un utente. Altri, invece, hanno invitato i politici locali a prestare maggiore attenzione ai problemi degli italiani bisognosi.