Mercato immobiliare in forte crescita, compravendite case +9,3%

Condividi

Mercato immobiliare in forte crescita nel quarto trimestre del 2018. A ottobre-dicembre, secondo l’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) dell’Agenzia delle entrate, le compravendite delle abitazioni sono state 167.068, con un balzo in avanti del 9,3% rispetto allo stesso trimestre del 2017. Dopo la leggera flessione di luglio-settembre (-0,4%), “torna a espandersi anche il mercato del settore terziario-commerciale, con un aumento delle compravendite (+5,8%) che sfiorano le 30mila unità”.

Nel mercato delle abitazioni, “tra le grandi città mostrano i risultati migliori Bologna (+20,9%) e Palermo (+18,5%) e continua il trend di crescita a Roma (+10,9%) e Milano (+9,5%). Con gli ultimi tre mesi del 2018 sono ormai 15 i trimestri di espansione del mercato delle abitazioni”.







Il ritmo di crescita del 9,3%, aggiunge l’agenzia fiscale, “è il più alto degli ultimi due anni ed è diffuso su tutto il territorio nazionale, con una crescita accentuata al Nord-est (+12,5%) e al Centro (+12,4%) e più contenuta al Sud (+4,3%). La dinamica positiva si conferma anche per i depositi pertinenziali, perlopiù cantine e soffitte, con un volume di compravendite in crescita del 7%, e per i box e posti auto +9,3%”. (askanews)