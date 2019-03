Macron: “L’Europa è un successo storico, ma è in pericolo”

Un “Rinascimento europeo” è ora necessario per salvare l’Europa, che è “un successo storico”, ma che “mai è stata tanto in pericolo” dalla Seconda guerra mondiale. A dirlo è il presidente francese Emmanuel Macron, in una lettera aperta indirizzata direttamente ai cittadini europei pubblicata su diversi giornali europei in 24 lingue.

“Se mi prendo la libertà d’indirizzarmi direttamente a voi, non è solamente a nome della storia e dei valori che noi ci uniscono. E’ perché ce n’è l’urgenza. In qualche settimana, le elezioni europee saranno decisive per l’avvenire del nostro continente”, ha detto Macron. “Mai – ha aggiunto – dalla seconda guerra mondiale, l’Europa è stata così necessaria. E, quindi, mai l’Europa è stata così in pericolo”.