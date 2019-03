Marocchino picchia la moglie incinta e la lascia semi incosciente a terra

Roccanova – Drammatico episodio di violenza in famiglia in provincia di Potenza dove un 37enne di origini marocchine è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie incinta. Il 37enne l’avrebbe picchiata senza pietà nonostante la gravidanza in corso riducendola in stato di semi-incoscienza e non ha esitato a colpirla nonostante la presenza delle loro figlie piccole.