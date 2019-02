Elezioni UE, Zingaretti (Pd) vuole candidare Ilaria Cucchi

Nicola Zingaretti, candidato alle primarie di domenica per la segreteria del Pd, vuole portare Ilaria Cucchi a Bruxelles. La sorella di Stefano, morto dopo un fermo dei carabinieri nell’ottobre del 2009, è il nome a sorpresa su cui il governatore della Regione Lazio punta per rafforzare e «aprire» le liste del Pd per le prossime elezioni Europee. Lei però si schernisce dicendo di non voler scendere in politica.

«Se Giuliano Pisapia potrebbe essere il nostro il capolista in Lombardia, Ilaria potrebbe essere candidata nella circoscrizione Italia centrale», confermano dal suo entourage.

La sinistra straparla sempre di competenza, ma quale “competenza” avrebbe la Cucchi?