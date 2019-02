Germania, governo conferma Weidmann alla Bundesbank

Sono lieto del contratto per i prossimi 8 anni alla presidenza della Bundesbank, e senza alcuna riserva”. Lo ha detto Jens Weidmann, rispondendo in conferenza stampa a Francoforte a una domanda su se sia in parte deluso del rinnovo del mandato alla banca centrale tedesca, alla luce delle personali ambizioni alla guida della Bce. Weidmann ha citato “decisioni politiche che dipendono da molti fattori”.

“Cdu e Csu hanno legittimamente voluto appoggiare la candidatura di un loro esponente alla presidenza della commissione Ue”, ha aggiunto. Il governo tedesco ha ratificato la conferma di Jens Weidmann alla presidenza della Bundesbank per i prossimi 8 anni, nel corso della seduta di gabinetto di oggi. Come noto Weidmann è fra gli aspiranti alla successione di Mario Draghi alla guida della Bce.

Il mandato del presidente italiano scade il prossimo autunno. ansa