Dopo averci sottratto 4300 miliardi di euro, la UE boccia la manovra

Da quando c’è l’euro, ogni cittadino tedesco ha guadagnato in media 23mila euro, ogni italiano ne ha persi 74mila. In tutto, l’Italia ha perso 4300 miliardi. Leggi — ⇒

BRUXELLES – Investimenti fermi, una ‘quota cento’ che non farà crescere l’occupazione, un aumento dei consumi dovuto al reddito di cittadinanza limitato allo 0,15%: queste le principali considerazioni formulate dalla Commissione Ue nel rapporto sull’Italia che sarà reso noto domani. Secondo quanto appreso dall’Ansa, dal documento emerge un giudizio negativo sulla situazione economica poiché, per Bruxelles, gli interventi messi in campo non sosterranno la crescita ma potrebbero invece far aumentare il debito.