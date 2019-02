Sardegna: Solinas (centrodestra) al 49%, Zedda al 33%

CAGLIARI, 25 FEB – Resta in vantaggio Christian Solinas (centrodestra) che registra il 49,4% delle preferenze, quando sono state scrutinate 103 su 1840 sezioni in Sardegna per l’elezione del presidente e il rinnovo del Consiglio regionale.

I dati sono stati diffusi dalla Regione Sardegna.

Seguono Massimo Zedda (centrosinistra) con il 33,1% e Francesco Desogus del M5s con l’10,2%. Quindi Paolo Maninchedda (Partito dei Sardi) con il 2,4%, Mauro Pili (Sardi Liberi) con il 2,3%, Andrea Murgia (Autodeterminazione) con l’1,9% e Vindice Lecis (Sinistra Sarda) con lo 0,4%. Le schede bianche sono 249, le nulle 15, mentre quelle con errori e voti nulli sono 618.

Complessivamente si tratta di circa 25.877 voti. Ventisette i Comuni, su 377, che hanno completamente concluso tutte le operazioni di scrutinio. ansa