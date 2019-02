Tubercolosi a scuola, alunno ricoverato all’ospedale di Salerno

È stato ricoverato all’ospedale di Salerno l’alunno dell’Istituto scolastico cittadino “Genovesi-Da Vinci”. Il caso di tubercolosi è stato segnalato venerdì dai medici dell’Asl al preside e alla comunità scolastica. Il giovane è sotto costante osservazione, domani la profilassi per i compagni di classe e i docenti. L’allievo della scuola salernitana non è di nazionalità italiana e le sue condizioni, per il momento non destano particolari preoccupazioni.

Non è il primo episodio di tubercolosi in Campania. Pochi giorni fa un altro caso si è verificato nell’Istituto scolastico comprensivo “Nicolini-Di Giacomo” di Napoli. Il ragazzo ha smesso di andare a scuola già da alcuni giorni per ricevere le necessarie cure in ospedale, mentre i suoi compagni di classe, i professori e gli operatori scolastici frequentanti la stessa sezione, saranno sottoposti a controlli cutanei presso il laboratorio di analisi specialistiche di Napoli situato al corso Vittorio Emanuele, per verificare se hanno contratto anche loro la tubercolosi.