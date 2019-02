Sardegna, ultimo atto del Pd: incrementati fondi per i migranti

Oggi si vota in Sardegna. La sinistra, secondo i sondaggi, sembra candidata ad abbandonare la guida della Regione in favore del centrodestra. E mentre Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia sperano di “liberare” l’isola “dal Pd”, la giunta mette a segno l’ultimo colpo di coda in favore dei migranti.

Giovedì scorso, infatti, l’Assessorato regionale del Lavoro ha integrato con altri fondi le risorse dell’avviso “Cumentzu”, il piano dei “Servizi integrati per il rafforzamento delle competenze e l’inclusione attiva degli immigrati”. A giugno l’Assessorato mise a disposizione di “cooperative sociali”, “agenzie formative”, “ organismi e organizzazioni internazionali o intergovernativi ” e via dicendo (leggi qui) ben 1.666.700 euro. Lo scorso 20 dicembre, però, è stato deciso “l’incremento della dotazione finanziaria da € 1.666.700,00 a € 3.130.000″. Insomma: un ulteriore stanziamento di 1 milione 463mila euro, come spiegato dal quotidiano locale Ad Maiora Media. Già in principio il la Giunta aveva previsto di destinare oltre 3 milioni all'”obiettivo specifico-inclusione migranti”, ma all’inizio ne erano stati messi a disposizione del “Cumentzu” 1,6 milioni. All’art 4, però, l’Amministrazione si era riservata la possibilità di “integrare le risorse stanziate” con “ulteriori risorse che si rendessero disponibili”. E così è successo, proprio a pochi “metri” dal traguardo elettorale.