Scafisti S.P.A.: ecco le agenzie di viaggio per i “migranti”

Non è turismo fai da te. Questi sono piu’ organizzati di Alpitour.

Scriva Giorgia Meloni su Facebook: “Continuano i retroscena sulle “agenzie di viaggi” degli scafisti. Non so voi, ma penso sia ora che tutti aprano gli occhi su questo business messo in piedi negli ultimi anni. Fermiamoli! #BloccoNavaleSubito“