Regionali Basilicata, rimpicciolito il simbolo Pd

POTENZA, 23 FEB – Alle prossime elezioni regionali della Basilicata, in programma il 24 marzo, il Pd si presenterà con due liste provinciali, una a Potenza e l’altra a Matera, con il nome “Comunità democratiche” e il simbolo ufficiale del partito in basso e in piccolo. Lo si è appreso stamani, nei Palazzi di giustizia di Potenza e Matera, dove la presentazione delle liste si concluderà alle ore 12. L’ex governatore Marcello Pittella è invece candidato con la lista provinciale di Potenza denominata “Avanti Basilicata”.

