La Svezia chiude le frontiere: Schengen è una minaccia alla sicurezza

LONDRA – Sono tanti i Paesi che negli ultimi anni hanno reintrodotto controlli alla frontiera mettendo fine alla libera circolazione stabilita dal trattato di Schengen e l’ultimo paese che ha agito in questo senso e’ la Svezia. Infatti, pochi giorni fa il Paese scandinavo ha deciso di introdurre controlli alle frontiere per altri tre mesi per ragione di ordine pubblico e di sicurezza.

La Svezia aveva gia’ sospeso Schengen nell’autunno del 2015 quando si verifico’ un enorme afflusso di immigrati dal Medio Oriente, ma evidentemente per il governo svedese i rischi sono ancora troppo alti e non a caso il ministro degli interni Mikael Damberg ha fortemente criticato l’Unione Europea e il trattato di Schengen che prevede la libera circolazione all’interno della UE.