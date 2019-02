“Fanculo la Patria” sfregiato monumento ai Caduti a Messina

Un gesto deplorevole e vigliacco, come può definirsi imbrattare con spray nero il monumento ai Caduti alla passeggiata a mare? Succede anche questo a Messina, dove una mano idiota ha letteralmente sfregiato la memoria. “Fanculo la Patria” campeggia sul monumento alla Batteria Masotto e rappresenta un pugno nello stomaco per chi ha combattuto per l’Italia e per i suoi ideali. Ne da’ notizia il giornale locale www.messinaoggi.it

Amaro il post su Facebook dell’ex consigliere comunale Piero Adamo: “Siete solo quattro vigliacchi”. L’Associazione nazionale mutilati e invalidi di Guerra sezione di Messina ha commentato e preso le distanze dal gesto.