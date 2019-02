Nasce il partito dei ‘nuovi italiani’ contro il razzismo

ROMA – “Ho scelto di essere contro chi promuove il razzismo. Ho scelto di essere contro chi si diverte a vedere i naufraghi soffrire. Ho scelto di essere contro chi ordina lo sgombero dei centri che ospitano persone disperate. Ho scelto di essere contro chi non rispetta la dignità umana”.

Stephen Ogongo è un giornalista 44enne, originario del Kenya. È arrivato in Italia per motivi di studio 25 anni fa, ed ora è caporedattore di 10 testate del gruppo “Stranieri in Italia”. Con la sua redazione, di fronte all’escalation razzista degli ultimi mesi, ha lanciato un nuovo movimento: “Cara Italia”.