Firenze: due rapine e scippi in una notte, arrestato marocchino

Firenze – Santa Croce: due rapine e scippi in una notte, arrestato. Intorno all’una, una volante della polizia ha soccorso, in via De Benci, un ventenne statunitense che poco prima era stato scippato della sua catenina d’oro. Aveva subìto in strada il furto con strappo della propria catenina d’oro. Quest’ultimo ha denunciato di essere stato avvicinato da due cittadini stranieri in via del Proconsolo: dopo avergli inizialmente offerto dello stupefacente, uno gli avrebbe strappato la catenina dal collo mentre il complice gli ha bloccato un braccio.

Neanche il tempo di diramare le ricerche del fuggitivo alle altre pattuglie, che un altro studente americano, vittima di un analogo episodio, si è avvicinato ai poliziotti raccontando la sua disavventura.