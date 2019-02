Terroristi italiani, Francia: non ci opporremo all’estradizione

Condividi

Parigi non vede “alcuna ragione” per opporsi all’estrazione dei “terroristi” reclamati dall’Italia. Lo ha dichiarato il ministro francese degli Affari europei Nathalie Loiseau a Le Monde.

In un’intervista al quotidiano francese, Loiseau modifica la posizione del governo francese rispetto a quella dettata dal presidente François Mitterrand (1981-1995), che aveva deciso di non autorizzare l’estradizione di ex militanti politici che avessero rinunciato alla lotta armata. (con fonte afp)