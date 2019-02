Carta igienica di Renzi, il selfie di Piero Pelù

L’ultima provocazione di Piero Pelù a Matteo Renzi va in scena su Facebook. Il rocker fiorentino ha pubblicato una foto dove tiene in mano un rotolo di carta igienica con il volto di Matteo Renzi stampato sopra.

“Ah, gli amici napoletani, quanto riescono ad essere sintetici e creativi, Vi amo”, ha scritto Pelù ringraziando alcuni fan del gentile omaggio. Che tra il cantante e Renzi non corre buon sangue non è un novità, ma ad un affronto del genere non si era mai arrivati. L’antipatia tra i due risale a quando l’attuale premier era ancora sindaco di Firenze. Secondo alcune indiscrezioni a Piero Pelù non sarebbe piaciuta la decisione di Renzi di togliergli l’incarico di direttore artistico dell’Estate fiorentina (che ricopriva da anni), anche se il cantante ha sempre smentito queste voci.

