Corruzione, arrestato direttore Agenzia delle Entrate di Salerno

Pratica un extra sconto non dovuto a un imprenditore caseario in cambio di oggetti preziosi: finisce ai domiciliari il direttore dell’agenzia delle entrate di Salerno. Emilio Vastarella è coinvolto nell’inchiesta della Dda di Salerno che ha portato in manette, oltre il direttore dell’agenzia dell’entrate, l’imprenditore Gianluca La Marca e l’ex collaboratore di giustizia Giovanni Maiale. Le accuse sono, a vario titolo, di corruzione, turbativa d’asta e minacce.

Le indagini hanno riguardato principalmente proprio la figura di Gianluca La Marca, il quale, negli ultimi anni, ha attuato una politica economica espansionistica: sfruttando risorse provenienti da una massiccia evasione fiscale attuata dall’azienda di famiglia, da lui di fatto amministrata, progettando di acquisire direttamente, o tramite familiari, aziende zootecniche e allevamenti bufalini della zona di Capaccio Paestum ed Eboli in stato di crisi e sottoposte a procedure esecutive; avvalendosi della capacità intimidatoria di Giovanni Maiale per minacciare imprenditori e scoraggiarli all’acquisto, alle aste giudiziarie, s’impossessava di un’azienda di allevamento e produzione di latte di bufala di suo interesse, ed annesso terreno. In particolare, Giovanni Maiale detto ‘Giovanniello’, ex collaboratore di giustizia capitalizzato, come documentato dalle indagini dei carabinieri, mediante minacce dissuadeva un imprenditore rivale alla partecipazione all’asta giudiziaria relativa ad una procedura esecutiva immobiliare avente oggetto l’aggiudicazione di un’azienda agricola, alla quale era interessato il La Marca.