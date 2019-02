Mattarella telefona a Napolitano: “grande apprezzamento per la sua presidenza”

Condividi

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso al Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, “grande apprezzamento per la sua presidenza, verso cui va la doverosa riconoscenza degli italiani”.

L’occasione è stata una telefonata dell’attuale Capo dello Stato al suo predecessore in occasione del Giorno del Ricordo, che ricorre oggi ed è stato celebrato ieri al Quirinale, in una cerimonia durante la quale Mattarella ha ricordato il tanto che ha fatto Napolitano per restituire alla memoria nazionale i tragici eventi delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. adnkronos