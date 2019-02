La lista ‘Siamo europei’ non esiste ma secondo Calenda è al 24%

Ultimi sondaggi, “Siamo europei” addirittura al 24 per cento

Dai sondaggi emergerebbe un sorprendente risultato per la lista “di Carlo Calenda”. La lista unitaria “Siamo europei”, comprendente Pd, + Europa, Verdi e altre liste civiche, nonostante di fatto non esista ancora, può puntare al 24 per cento dei consensi. I sondaggi su una eventuale lista unitaria “sono già positivi, ma mi auguro che il nostro valore possa continuare a crescere. L’inizio è promettente, possiamo arrivare sopra al 30 per cento” secondo l’ex ministro Carlo Calenda.

