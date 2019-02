Eurodeputata Soraya Post: pregiudizi colpiscono Rom e Sinti

Condividi

L’eurodeputata Soraya Post è convinta che vi siano pregiudizi che colpiscono le popolazioni rom e sinti.

"Non abbiamo mai riconosciuto l'antizingarismo. Ma esiste in tutti i paesi a livello individuale e strutturale. Iniziò quando i primi rom arrivarono in Europa, 800 anni fa" L'eurodeputata @SorayaPostFi sui pregiudizi che colpiscono le popolazioni rom e sinti. pic.twitter.com/ehoJrTNKZy

— Parlamento europeo (@Europarl_IT) February 10, 2019