Riccione, due giovani accoltellati per rapina: fermati 4 Sinti

Quattro giovani sono stati fermati dai carabinieri per l’accoltellamento di due 23enni originari di Gradara, nel Pesarese, avvenuto nella notte in un locale di Riccione, sulla riviera romagnola. I due sono ricoverati in gravi condizioni nell’ospedale di Rimini. I fermati, di etnia Sinti e residenti a Coriano, sulle colline riminesi, avrebbero aggredito i due giovani durante un tentativo di rapina.

I malviventi avrebbero avvicinato i due giovani a bordo di un’auto fuori dal locale “La Mulata” e intimato loro di consegnare il denaro che avevano con sé. Al diniego opposto dai 23enni, l’aggressione conclusa con dei fendenti che hanno ferito gravemente i due, poi soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale di Rimini dove sono stati operati e dove si trovano ora in prognosi riservata. I quattro sono stati interrogati nella caserma dei carabinieri di Riccione. tgcom24.mediaset.it