Oggi sindacati in piazza contro quota 100. Contro la Fornero non protestarono

Cgil, Cisl e Uil scendono in piazza a Roma per una manifestazione nazionale con lo slogan “Futuro al lavoro”, per chiedere al governo di cambiare la politica economica. “Singolare che Luigi Di Maio incontri i gilet gialli ma non i sindacati italiani”, dice il segretario della Cgil Maurizio Landini. Il vicepremier replica: “E’ assurdo che vadano in piazza contro quota 100 mentre non protestavano quando si fece la legge Fornero”.

Sindacati alleati con i ricchi per fare la guerra ai poveri. Avete mai visto niente del Genere?

Anche una delegazione di industriali sarà domani in piazza, a Roma, al fianco di Cgil, Cisl e Uil. E’ Confindustria Romagna ad aderire alla manifestazione nazionale dei sindacati: lo fa “per contestare le politiche adottate dal Governo nel Dl Semplificazioni” ed in particolare lo stop alle trivelle: un “suicidio industriale”, dice il presidente di Confindustria Romagna, Paolo Maggioli; “Nessun imbarazzo” ad affiancare i sindacati.