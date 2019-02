Messaggio di Parigi all’Italia: “la ricreazione è finita”

“Non si tratta di drammatizzare, si tratta di dire che la ricreazione è finita”. Non usa giri di parole la ministra francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, parlando della decisione del Quai d’Orsay di richiamare l’ambasciatore a Roma, Christian Masset, in seguito all”ingerenza inopportuna” del vice premier Luigi Di Maio, che martedì ha incontrato a sud di Parigi una delegazione dei gilet gialli.

“Non era mai successo che un membro di un governo straniero venisse in Francia a sostenere non un leader politico – ha denunciato la Loiseau parlando a Radio Classique – ma qualcuno che ha fatto appello alla guerra civile, qualcuno ha fatto appello al rovesciamento di un presidente e a un governo militare”. E’ per questo, ha continuato la ministra, che l’incontro tra Di Maio e i gilet gialli è “un’ingerenza inopportuna, un gesto non amichevole da parte di persone che sono al governo e la cui priorità dovrebbero essere gli interessi degli italiani”.