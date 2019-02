Lancio di sassi, operatrici aggredite, auto danneggiate. Arrestato senegalese

Dal mese di settembre 2018 aveva danneggiato un numero elevatissimo di autovetture, per cui era stato denunciato innumerevoli volte dai Carabinieri di Alcamo; in uno di questi episodi, era anche stato immortalato in un video -girato da un residente di via Pia Opera Pastore e poi diventato virale tra gli alcamesi e non solo sul social network “Facebook” – mentre distruggeva con le mani il tergicristallo posteriore di una Fiat Punto nera regolarmente parcheggiata di fronte al centro SPRAR.

Ad ottobre aveva sputato in faccia al Vicesindaco di Alcamo Vittorio Ferro e a sua moglie mentre si trovavano a transitare in piazza Renda a bordo della loro autovettura.

Aveva anche aggredito fisicamente, in più circostanze, le operatrici del centro SPRAR e, ultimamente, si era “specializzato” nel lancio ingiustificato di pietre, del peso di quasi 200 grammi, dal primo piano del suddetto SPRAR sulla pubblica via, col rischio tangibile che potesse provocare ben più di un semplice danneggiamento, come avvenuto l’11 dicembre u.s.