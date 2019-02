Migranti, sindaco di Mineo: nostro territorio violentato dal Cara

“Dal ministro Salvini vorrei un riconoscimento per il nostro territorio che è stato così pesantemente violentato dallo Stato indipendentemente dai governi che si sono susseguiti e che oggi ha necessità di avere i giusti riconoscimenti per i sacrifici fatti. Siamo italiani come gli altri, più degli altri perché abbiamo fatto il nostro dovere in silenzio”.

Così il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, davanti la sede del Cara da dove sono partiti i primi 50 migranti per essere trasferiti in tre Centri di assistenza straordinaria, atto iniziale dell’annunciata chiusura della struttura entro l’anno.