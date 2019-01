Tragedia disperata di un uomo disperato. Renzi contro il governo, “fermatevi”

Questa mattina l’Istat ha certificato che l’occupazione è salita a livelli pre-crisi, al top da 10 anni

Ma sentiamo il commento del solito Renzi: “Brutte brutte notizie dall’economia italiana, era dal 2013 che non andavamo così male. Meno 0,2% il Pil questo trimestre e sopratutto recessione. Cioé due trimestri di fila col segno negativo”. “era dal 2013 che non andavamo così male?“. Falso. Come dichiara la Cgia, è dal 2000 che andiamo male, compresi gli anni in cui ha governato (si fa per dire) il tragico Pd. Pil, Cgia: dal 2000 crescita media annua dell’Italia pari a zero

“Naturalmente – strepita Renzi su Twitter – Di Maio dà la colpa ai governi Pd, ai governi di prima, a me. E’ la tragedia disperata di un uomo ridicolo, con noi ci sono stati 14 trimestri di crescita, con loro immediatamente tutto si è bloccato”. “Per forza! Hanno cambiato le regole del mercato del lavoro, hanno creato – precisa Renzi – sfiducia, hanno bloccato gli investimenti. Allora, non facciamo polemiche: l’Italia – sottolinea l’ex premier – sta andando a sbattere“. Immediata è arrivata la risposta a Renzi da Osho, “ma che stai sulla #seawatch?” (Video Twitter, Matteo Renzi)