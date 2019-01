In Europa 32 milioni di persone lavorano ma non arrivano a fine mese

Condividi

di Euronews – Sono 113 milioni le persone a rischio povertà ed esclusione sociale in Europa. Tra questi c’è Jose e Eeva-Marie che sono a Bruxelles per testimoniare la loro condizione davanti al Parlamento europeo.

“Vivevo in Costa Rica e sono dovuto tornare in Spagna urgentemente perché mio fratello era malato ed è morto quando sono arrivato- racconta José-. Ho dovuto aspettare un anno di permanenza in Spagna per poter iniziare a chiedere aiuti sociale. Ora ci sono più lavoratori poveri, ossia persone che lavorano e hanno uno stipendio ma non arrivano a fine mese”.