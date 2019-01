Stati Uniti travolti da ondata di gelo storica

Condividi

WASHINGTON, 30 GEN – Un vortice polare si è abbattuto su parte degli Stati Uniti con una ondata di gelo che secondo i meteorologi non si registrava da una generazione. Una emergenza che interessa 90 milioni di americani e che finora ha causato almeno cinque morti, la cancellazione di oltre 2000 voli e di decine di collegamenti ferroviari, nonché la chiusura di centinaia di scuole ed edifici pubblici.

Le aree più colpite sono quelle del Midwest, dove il Wisconsin, il Michigan e l’Illinois hanno dichiarato lo stato di emergenza per le abbondanti nevicate e temperature che possono arrivare a -40, con venti gelidi che fanno percepire ancora più freddo.







Le autorità hanno invitato a non uscire se non per necessita’, anche per il rischio di congelamenti nel giro di 10 minuti. La città simbolo dell’emergenza e’ Chicago, dove i residenti sono stati avvisati che li aspetta un periodo di freddo pericoloso nonostante siano abituati ad inverni rigidi. Ma l’allarme riguarda anche il nordest e persino alcuni stati del su. (ANSA)