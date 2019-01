Sibilia (M5S): ”Voteremo Sì autorizzazione a procedere contro Salvini”

Il ministro dell’interno Salvini chiede di non andare a processo sul caso Diciotti, ma il Movimento 5 Stelle resta a favore dell’autorizzazione a procedere: “Se il caso va in aula, voteremo assolutamente sì”, conferma il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia a Circo Massimo, su Radio Capital, “Il M5S non ha mai negato il processo a un politico. Ci muoveremo in modo unitario, su queste questioni non c’è libertà di coscienza”. Sibilia poi chiude alla possibilità di far decidere agli iscritti: “Vedo improbabile un referendum online”.

Intervista di Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto

Ricordiamo che il grillino Sibilia è quello che faceva propaganda al matrimonio tra specie diverse.