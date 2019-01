Presidenza Istat, ok Commissione Camera a nomina di Blangiardo

Via libera della Commissione Affari costituzionali della Camera alla nomina di Gian Carlo Blangiardo alla presidenza dell’Istituto nazionale di statistica.La proposta di nomina, per la quale era necessaria una maggioranza di due terzi, è passata con 33 voti sui 47 componenti la Commissione. Hanno votato con la maggioranza anche i deputati di Forza Italia.La nomina di Blangiardo, professore all’Università Bicocca di Milano, dovrà ora andare in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.

Blangiardo ha già fatto parte di diverse commissioni scientifiche dell’Istat.

