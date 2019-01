Usa: – 40° nel Midwest, Trump ironizza sul riscaldamento globale

Il Midwest e la regione dei Grandi Laghi negli Stati Uniti sono stretti nella morsa del gelo polare che ha causato la chiusura delle scuole e di molte attività. Le temperature potranno scendere fino a -40 gradi centigradi, secondo le previsioni del Servizio meteo nazionale per da oggi fino a giovedì. Anche in questa occasione il presidente Usa Donald Trump ha twittato nella notte sulle previsioni “record” ironizzando: “Non si può stare all’aperto neanche per un minuto. Cosa sta accadendo al Riscaldamento globale? Per favore torna preso, abbiamo bisogno di te!.

La tempesta di neve che ha investito la zona ha costretto il Minnesota e il Wisconsin a chiudere gli uffici governativi e le scuole. “Temperature pericolosamente fredde e potenzialmente da record e venti gelidi sono attesi per martedì e mercoledì”, secondo il Servizio meteo. “L’aria artica, insieme ai bruschi venti, potranno portare a valori di vento pericolosamente freddi”. Secondo il servizio meteo a Chicago sono previste “temperature estreme di freddo, rischiose per la vita”, che possono causare “congelamento e ipotermia”, scrive il Washington Post. Si tratta delle temperature più fredde degli ultimi 25 anni causate dal vortice polare.