Pamela Mastropietro, sindaco Macerata: NO commemorazione ufficiale

Il sindaco di Macerata Romano Carancini nega ogni possibilità di commemorazione ufficiale ad un anno di distanza dal terribile massacro subito da Pamela Mastropietro. “Domani non ci sarà nulla. L’amministrazione comunale non organizzerà nessun evento correlato alla data. Credo che questo debba essere il compito della comunità rispetto al ricordo di Pamela” . Le parole pronunciate dal primo cittadino in un’intervista rilasciata ad “Adnkronos”, riportate da “Il secolo d’Italia”, stanno ovviamente scatenando le reazioni indignate di quanti si sarebbero invece attesi un messaggio forte da parte delle istituzioni locali.

Dopotutto si parla di una ragazza barbaramente seviziata, stuprata, uccisa e fatta a pezzi da un branco di nigeriani privi del minimo senso di rispetto, pietà ed umanità, persone che certo non sarebbero da tutelare dietro un silenzio imbarazzante. Ma probabilmente non è così per tutti, non per il sindaco del Pd, che si era preso qualche giorno per riflettere sul da farsi. Ora arriva invece la decisione che lascia attoniti i suoi concittadini e tutta l’Italia che ancora chiede giustizia per quella barbarie, che pretende che lo Stato intervenga per garantire che a tutti i costi non accadrà mai più nulla del genere. La reazione attesa non c’è stata. Solo il silenzio, un chiassosissimo silenzio.