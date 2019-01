Ruocco (M5s), mail ai deputati: “Mi avete riservato un posto tra le autorità?”

“Per la presidente On. Carla Ruocco è stato riservato un posto tra le autorità?”. E’ la domanda con cui la portavoce della deputata dei 5 Stelle (alla seconda legislatura e presidente della Commissione Finanze) chiede al Cerimoniale della Camera un invito per un convegno sulla Shoah. La richiesta, però, viene inviata per sbaglio a tutti i deputati, suscitando la reazione di diversi colleghi.

La deputata di Forza Italia Laura Ravetto, ironicamente, replica così: “Le autorità… e poi erano gli altri la casta”. La Ravetto si riferisce al fatto che, agli esordi, il Movimento chiamava i suoi semplicemente “portavoce del Popolo” e non onorevoli, contrapponendoli ai membri della “casta”.