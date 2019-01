Pioltello: scomparsa 14enne ‘fidanzata’ con un maggiorenne Rom

25 gennaio 2019 – «Tua figlia è roba nostra: non la cercare, ci faremo sentire noi. Se ci denunci, ti ammazziamo». È l’inquietante telefonata arrivata nelle ultime ore ai genitori di Elena, la 14enne scomparsa da Pioltello, nel Milanese, una decina di giorni fa.

La ragazza – scrive il Giorno – è uscita di casa lunedì 14 gennaio, per andare alla scuola del quartiere. In classe però non è mai entrata e nessuno dei suoi compagni l‘ha vista fuori dall‘istituto. Indossava un giubbino nero, body e pantaloni, scarpe da ginnastica bianche, uno zaino rosa.