Tratta di esseri umani: 20mila ragazze rapite in Nigeria si trovano in Mali

La Nigeria ha trovato in Mali più di 20.000 ragazze rapite in Nigeria. L’agenzia nigeriana antitratta ha detto che sono state vendute come schiave del sesso. Secondo l’agenzia, NAPTIP, ci sono tra le 20.000 e le 45.000 donne nigeriane rapite in Mali.

Il generale Julie Okah-Donli, direttore del NAPTIP, ha detto che le donne provengono per lo più dalla Nigeria. “Sono state ingannate e portate in Mali”, ha detto Okah-Donli ad Al Jazeera. “Alcune sono state rapite mentre andavano a scuola.”