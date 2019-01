Sanità, Tribunale dichiara fallimento del Policlinico di Sassari

SASSARI, 23 GEN – Il Tribunale di Sassari ha dichiarato il fallimento del Policlinico Sassarese. È stata rigettata la richiesta di concordato preventivo e la sentenza di fallimento, emessa ieri e pubblicata oggi, ha accolto la richiesta di fallimento proposta a suo tempo dalla Coopservice, società creditrice della struttura sanitaria di viale Italia. Il collegio dei giudici del tribunale fallimentare, composta dal presidente Ezio Castaldi, e da Giovanna Maria Mossa e Gaetano Savona, ha ritenuto che i debiti della società sono troppo elevati per potere essere sanati con la ventilata cessione d’azienda al gruppo Rusconi e ha quindi decretato il fallimento.

“Emerge con chiarezza l’incapacità della debitrice di far fronte alle proprie obbligazioni, in considerazione del passivo (circa 39 milioni di euro) e dell’attivo (in caso di cessione d’azienda, 6 milioni), nonché del volume di affari (ormai minimale, stante la revoca degli accreditamenti provvisori e la concessione di nuovo accreditamento limitato alle sole attività ambulatoriali)”, è scritto nella sentenza. Il dispositivo fissa al 13 giugno prossimo l’udienza per l’esame dello stato passivo della società e dispone per sei mesi l’esercizio provvisorio del Policlinico, sotto la guida del curatore fallimentare, Alberto Ceresa.