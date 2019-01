Le intercettazioni del jihadista arrestato a Catania

Aveva iniziato a fare un’intensa propaganda di proselitismo, attraverso la messaggistica di Whatsapp in vari gruppi, nei quali si celava sempre sotto lo pseudonimo di “Ahmed” e si fingeva di nazionalità egiziana. Ai partecipanti inviava video ed immagini ritraenti gesta delle milizie dell’Isis, scene cruente di uccisioni e decapitazioni e, ad alcuni, anche i cosiddetti Nasheed, ovvero i tipici canti che inneggiano all’Isis e al Jihad. Nelle chat l’uomo in realtà un cittadino italiano, forniva una visione estremistica e radicalizzata della fede islamica, anche con lo scopo di far osservare rigorosamente alle donne i dettami della religione musulmana.

Per questo, un 32enne, è stato arrestato dalla Sezione antiterrorismo internazionale della Digos di Catania, coordinata dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione, con l’accusa di apologia del delitto di terrorismo mediante strumenti telematici.