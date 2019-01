Ispettori Onu in Italia per verificare l’emergenza razzismo

Nonostante l’ira di Matteo Salvini la visita “tecnica” sulle “discriminazioni razziali” annunciata a settembre ci sarà. La settimana prossima l’Alto commissariato dell’Onu per i diritti umani (Ohchr) arriverà in Italia per verificare se esista nel nostro Paese una emergenza razzismo.

Dal 27 gennaio al primo febbraio ci saranno, riporta il Fatto quotidiano, tavoli diplomatici e incontri su tutto il territorio, che coinvolgeranno diversi ministeri (Viminale, Farnesina, Giustizia, Lavoro), il dipartimento di Pubblica Sicurezza (che dipende dall’Interno), associazioni, amministrazioni locali (tra le altre: Roma, Milano e Napoli) e magistrati. Ci saranno insomma dei confronti con chi ha il compito di gestire le crisi umanitarie.