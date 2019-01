Migranti, Tajani: inutile chiudere i porti, nel 2050 saranno milioni

CATANIA, 22 GEN – “Nel 2050 in Africa ci saranno due miliardi e mezzo di abitanti: se non si risolvono i problemi oggi, avremo non un centinaio, un migliaio di persone che si sposteranno dall’Africa verso l’Europa, ma milioni di persone. A quel punto non serviranno interventi, chiusure dei porti e anche il più forte esercito del mondo…”.

Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani a Catania, dove sta partecipando ad un incontro dal titolo “Sicilia 2030: ripartiamo da un Piano per le infrastrutture”.(ANSAmed).