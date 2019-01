Cina: dipendenti inefficienti costrette a strisciare per strada

Condividi



Un gruppo di dipendenti di un’azienda di cosmetici cinese sono state costrette a gattonare per la strada perché colpevoli di non aver centrato gli obiettivi annuali fissati dalla compagnia. È successo lunedì scorso nella città di Tengzhou, nello Shandong.

Il gruppo, di sole donne, costrette a camminare sulle ginocchia in mezzo al traffico della città, era guidato da un supervisore maschio che camminava davanti a loro tenendo in mano una grande bandiera con il nome della ditta.

La scena ha scioccato i cittadini che hanno avvertito la polizia. Gli agenti intervenuti hanno imposto all’uomo di porre fine alla punizione e hanno emesso un verbale di richiamo. Il video, finito social cinesi ha scatenato una valanga di polemiche.







