Migranti, Fico: ”siamo una Repubblica fondata sull’accoglienza”

L’Italia è “una Repubblica democratica che si fonda sul principio di accoglienza, che è un valore sempre, in ogni epoca e in ogni tempo”. Queste le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, interpellato a Napoli, a margine di una visita al Museo di Capodimonte, sulla questione migranti e sulle recenti stragi nel Mediterraneo. Per la terza carica dello Stato abbiamo “principi e valori che vanno oltre le leggi scritte, che sono quelli dell’accoglienza delle persone che sono in difficoltà e sono più deboli”.

Il presidente Fico ha poi aggiunto: “Al di là dei governi e dei parlamenti, la legge suprema ti chiede di aiutare le persone ed è quello che si deve fare. Come presidente della Camera dico – ha aggiunto – che l’accoglienza è fondamentale ed è fondamentale salvare delle vite in mare. Ogni volta che – ha concluso Fico – muore una persona nel Mediterraneo, così come dalle altre parti, dobbiamo sentirci tutti coinvolti”. (askanews)