UE, Mogherini: cooperazione per migrazioni e lotta ai cambiamenti climatici

Le sfide del Mediterraneo, dalle migrazioni allo sviluppo economico e sociale, dalla lotta al cambiamento climatico alla creazione di infrastrutture che favoriscano gli scambi e le comunicazioni dirette tra i paesi della sponda sud riguardano “tutta l’Europa” e possono essere affrontate “solo con un approccio di cooperazione tra uguali” e non dall’alto verso il basso. Lo ha affermato l’alto rappresentante per la politica estera europea, Federica Mogherini, nel suo intervento in apertura della conferenza dei ministri degli esteri 5+5 delle due sponde del Mediterraneo in corso alla Valletta.

“L’Europa – ha detto la ‘ministro degli esteri’ Ue – si occupa di ciò che succede attorno al Mediterraneo e nel Mediterraneo perché riguarda tutta l’Europa e non solo gli Stati costieri. Non parlo solo di migrazioni, ma anche dello sviluppo economico attorno al Mediterraneo, della sicurezza e del cambiamento climatico. Sono interessi vitali per tutto il nostro continente, ed è normale per me essere qui e rappresentare la nostra Unione. Sono problemi che possono essere affrontati solo attraversa la cooperazione, fra le sponde del nostro mare e fra gli altri Paei su ogni sponda. In questo momento la cooperazione è necessaria più che mai”. “La nostra regione – ha sottolineato Mogherini – esce da una decade difficile, stiamo ancora vivendo tempi difficili. Le diseguaglianze sono aumentate, fra i gruppi sociali, fra le città e le periferie e, soprattutto, fra le generazioni. E questo è un elemento comune fra le due sponde del Mediterraneo.