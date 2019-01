Renzi sbraita contro il governo predicando da un motoscafo a Venezia

Prendiamoli sul serio (Di Maio e Salvini) dice Renzi in un video contro il reddito di cittadinanza e quota 100 girato su… un motoscafo a Venezia. Massì, prendiamolo sul serio (Renzi) e vediamo qual è la sua geniale strategia. Per affondare per sempre il Pd.

C’è sotto una strategia di superiore raffinatezza, non avevamo capito niente, ma ora, cribbio, ora sì che è tutto chiaro. Lo ammettiamo, i nostri modesti strumenti di analisi della politica e della comunicazione, non erano all’altezza di un piano così efficace e coerente. Ma oggi, finalmente, abbiamo capito: Matteo Renzi ha da sempre in mente un progetto unico di teoria e azione per il Pd. Oggi ne abbiamo avuto finalmente una plastica rappresentazione. E abbiamo capito. Facciamo mea culpa, si capisce, se uno sbaglia, sbaglia, e qui davvero non avevamo colto l’essenza dell’idea. Guardate questo video.

Da “NewsList di Mario Sechi”