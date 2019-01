Viceministra Del Re (M5s) contro Salvini: “Gli immigrati vanno ringraziati”

All’interno del governo Lega-M5s sta per riesplodere lo scontro sui migranti dopo le dichiarazioni del viceministro agli Esteri, la grillina Emanuela Del Re, palesemente in contrasto con la linea tenuta fino a oggi da Matteo Salvini e di fatto dal suo stesso governo. Da Malta, dove sta partecipando al summit 5+5 con i ministri degli Esteri del Mediterraneo occidentale, la Del Re si è lasciata andare a curiose dichiarazioni: “Io credo che la migrazione sia un’aspirazione naturale dell’essere umano e che quindi vada principalmente protetta e compresa come fenomeno“.

E nonostante il governo italiano abbia più volte respinto il piano dell’Onu sull’immigrazione, il Global compact, la grillina Del Re a Malta sembra aver dimenticato per quale governo sia viceministro: “Dobbiamo moltissimo all’immigrazione in Italia. Abbiamo comunità di migranti che hanno contribuito enormemente anche al nostro sviluppo. Un esempio secondo la Del Re è la comunità albanese, che ha “contribuito realmente ed economicamente al nostro modo di vedere la realtà oggi“.