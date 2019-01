Siria, truppe USA escono da un lato e rientrano dall’altro

“Esce da un lato, rientra dall’altro” : il vecchio modo di dire, adattabile a moltissime situazioni, è più che mai applicabile alla politica militare Usa in Siria e, senza complicate analisi di esperti vari, lascio ai lettori la valutazione di semplici “fatti” che permetta di farsi una opinione in materia.

Trump, tenendo fede al suo programma elettorale, annuncia in dicembre al mondo che la guerra all’Isis è (quasi) finita e che le truppe americane (non i contractors) si ritirano immediatamente dalla Siria.

Scatta all’istante il dissenso e la contrarietà dei vertici militari del Pentagono e del suo stratega Jim Mattis che, uniti ai media #curdinnamorati di tutto il mondo, strepitano per la triste sorte dei miliziani minacciati da Erdogan.

Quindi il “ritiro” diviene meno “immediato” e diluito in tre mesi..

Così, tra qualche bombardamento e qualche combattimento con i residui dell’ Isis, arriviamo al 15 gennaio quando l’Osservatorio per i diritti umani in Siria (SOHRO), organizzazione ferocemente ostile al governo Assad, segnala l‘ingresso (dall’Irak) in territorio siriano di oltre 100 mezzi militari statunitensi diretti chissà dove verso oriente.